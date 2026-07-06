Segundo hombre muere en Lago de Managua en 24 horas

Un hombre de identidad desconocida fue encontrado flotando boca abajo en las aguas del Lago de Managua, cerca de las costas de un barrio del Distrito II, la mañana de este lunes.

Aguas del Lago de Managua cobrar la vida de otro hombre

El hombre de contextura recia, pelo crespo corto, vestía jean azul y estaba descalzo.

La Policía del Distrito Dos se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones y determinar su identidad y las causas de su muerte.

Esta es la segunda persona que muere en el Lago de Managua en menos de 24 horas.

Ayer domingo en horas de la mañana falleció ahogado Cristian Castillo Martínez, de 36 años, cuando intentaba pescar en la parte del lago que le corresponde al municipio de Mateare, en el departamento de Managua.

