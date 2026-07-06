Ladrón roba vivienda y vuelve horas después en Estelí

Un sujeto no identificado, de estatura alta, moreno y delgado se metió a la casa de Marisela Fuentes, en el barrio El Paraíso, de Estelí, y robó un taladro, una barra, una pala, una alcancía, una mochila y un barril en el que cargó todo lo sustraído.

Delincuente es grabado tras meterse a una casa en Estelí

Para cometer el robo el delincuente saltó un muro y una vez con el botín salió por el mismo punto, hecho que fue captado por cámaras de vigilancia.

El hecho delictivo ocurrió a las 12 del mediodía del sábado, y a la 1:45 minutos de la madrugada del domingo volvió a meterse, pero no se pudo llevar nada porque lo descubrieron y salió huyendo.

Delincuente es grabado tras meterse a una casa en Estelí #Nicaraguapic.twitter.com/95lgWmxAyi — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 6, 2026

Según la afectada y otros pobladores del sector, este delincuente anda haciendo de las suyas en el barrio El Paraíso y es tan descarado que el mismo día regresó por la madrugada al mismo lugar y aunque se le dio persecución logró escapar.

Ante tal situación los pobladores pidieron a la Policía Nacional que investigue su identidad y paradero para que sea capturado.