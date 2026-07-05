Cristian Castillo muere ahogado en lago Xolotlán, Mateare

El ciudadano Cristian Castillo Martínez, de 36 años, pereció ahogado hoy domingo, en las aguas del lago Xolotlán, en la parte que le corresponde al municipio de Mateare, en el departamento de Managua.

Hombre se ahoga cuando intentaba pescar en el Lago Xolotlán

Conocidos manifestaron que con Cristian llegó al lago en compañía de su mujer para realizar labores de pesca, sin imaginar que ocurriría la tragedia.

Versiones preliminares indican que Cristian se introdujo a una parte honda y no salió más.

Su acompañante buscó la ayuda de lugareños quienes lograron recuperar el cuerpo de la víctima.

