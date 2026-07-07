Muere ahogado en río Mico obrero de 18 años que sobrevivió a gases en mina

El obrero Diego Fernando Espinoza de 18 años, fue encontrado ahogado en las aguas del Rio Mico a su paso por la comunidad Cara de Mono, en la Costa Caribe Sur del país, la tarde de este martes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que supuestamente, Diego se dirigía a una finca, pero al pasar cerca del río, se lanzó a las aguas, siendo arrastrado por las corrientes y por más que batalló por salir, no pudo y se ahogó.

La muerte llegó a Diego, diez días después de haber sobrevivido junto a su compañero Bernardo Antonio Espinoza Ríos, a una intoxicación de monóxido de carbono mientras laboraban en las minas de Topacio, en Muelle de los Bueyes.

En ese incidente, lamentablemente, perdió la vida en el lugar el minero Yosmany García Jarquín de 21 años.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se movilizaron al lugar del hallazgo para investigar más detalles.