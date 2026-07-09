Microbús atropella y deja grave a pareja en Managua

Esta mañana frente a la estación central de la Direeción General de Bomberos, los motociclista Gustavo Adolfo Mendoza y Carmen Isabel Morales Alemán, de 20 años, fueron impactados por un interlocal de la ruta Granada-Managua.

Pareja de motociclistas en condición delicada tras chocar contra microbús en Managua

Mendoza y su acompañante Carmen Morales sufrieron trauma craneoencefálico y trauma de tórax, por lo que fueron llevados por los bomberos al hospital de la Policía Carlos Roberto Huembes.

El accidente ocurrió cuando el microbús marca Yutong color Blanco placa GR 414 conducido por Jorge Vidal Real, de 28 años, se desplazaba de Oeste a Este e impactó a la pareja de motociclista al irrespetar la señal de alto.

El microbús arrastró la moto placa M 295 488 por 20 metros en tanto los afectados que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional y el Ejército de Nicaragua, fueron catapultados a un lado de la calle.

La policía arrestó a Jorge Vidal, mientras se determina su responsabilidad en el accidente que dejó dos lesionados.