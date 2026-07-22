Auto queda volcado tras chocar con árbol y moto en Estelí
Un auto color rojo, con placas M 385-838 terminó volcado a un lado de la vía tras impactar contra un árbol y una motocicleta en la entrada sur del bulevar Pancasán, en la ciudad de Estelí, la noche de ayer martes.
Pedro Pablo López Valdivia, relató que su moto marca Génesis, color rojo con blanco y matrícula ES 37-342, la tenía estacionada a la orilla de la vía cuando escuchó un fuerte estruendo.
Al salir, observó el automóvil volcado y la motocicleta impactada.
Según la versión de López Valdivia, el conductor del automóvil, cuya identidad se desconoce, presuntamente se durmió al volante, impactando primero contra un árbol y posteriormente contra la moto.
El conductor del vehículo se comprometió a pagar los daños ocasionados a la motocicleta, mientras agentes de tránsito investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.