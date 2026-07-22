Auto queda volcado tras chocar con árbol y moto en Estelí

Un auto color rojo, con placas M 385-838 terminó volcado a un lado de la vía tras impactar contra un árbol y una motocicleta en la entrada sur del bulevar Pancasán, en la ciudad de Estelí, la noche de ayer martes.

Vehículo termina volcado luego de impactar contra árbol y moto en Estelí

Pedro Pablo López Valdivia, relató que su moto marca Génesis, color rojo con blanco y matrícula ES 37-342, la tenía estacionada a la orilla de la vía cuando escuchó un fuerte estruendo.

Al salir, observó el automóvil volcado y la motocicleta impactada.

Según la versión de López Valdivia, el conductor del automóvil, cuya identidad se desconoce, presuntamente se durmió al volante, impactando primero contra un árbol y posteriormente contra la moto.

El conductor del vehículo se comprometió a pagar los daños ocasionados a la motocicleta, mientras agentes de tránsito investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

