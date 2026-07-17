Motociclista queda grave al chocar con volquete en San Rafael del Sur

El motociclista Juan Espinoza, de unos 54 años, resultó con fracturas y lesiones al impactar en el costado izquierdo de un camión de volquete en el sector de El Salto, kilómetro 42, en el municipio de San Rafael del Sur.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes cuando el pesado vehículo iba saliendo de un estacionamiento hacia la carretera y Espinoza no pudo frenar a tiempo, metiéndose prácticamente entre las enormes llantas.

A consecuencias del fuerte impacto, Espinoza cayó tendido en el pavimento, con diversos golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, en tanto la motocicleta quedó presada bajo la estructura del volquete.

Espinoza fue llevado en estado delicado a un hospital en tanto agentes policiales se presentaron al sitio para investigar las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades entre las partes involucradas.