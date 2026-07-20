Muere motociclista de 41 años al chocar contra valla en Kukra Hill

Un fatal accidente de tránsito se registró a las 4:30 minutos de la madrugada de este lunes, cuando el motociclista Gregorio Antonio Luna Pérez, de 41 años, falleció en el municipio de Kukra Hill, Caribe Sur.

Motorizado pierde la vida al impactar contra valla metálica en Kukra Hill

La tragedia ocurrió en el kilómetro 354 de la carretera Kukra Hill – El Rama, por donde “Goyo” Luna se desplazaba ebrio y sin casco de protección en una moto marca Génesis colores negro y amarillo, placa CT 24618.

Pobladores de la zona dijeron que, al perder el control de la moto, Gregorio Luna fue a impactar contra una valla metálica, perdiendo la vida de manera inmediata al rebotar contra el pavimento y sufrir un trauma craneal severo.

Gregorio Antonio Luna Pérez era originario del barrio San Martín, del municipio de Camoapa, en el departamento de Boaco, pero residía en la comunidad Flor de Pino, entre Kukra Hill y El Rama.

