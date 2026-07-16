Joven de 22 años muere en accidente de moto en Quilalí, Nueva Segovia

El joven Yefrit Eliezer Olivas Salgado de 22 años, falleció a causa de las graves lesiones que sufrió al perder el control de la moto que conducía en el municipio de Quilalí, en el departamento de Nueva Segovia, la tarde de este jueves.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Yefrit Olivas, conducía la motocicleta marca Génesis, placa NS 50-728 y llevaba de pasajero a José Ángel Jarquín Cornejo de 19 años, quien resultó lesionado.

Ambos jóvenes fueron trasladados en vehículo particular al hospital de la zona, sin embargo, Yefrit Olivas, se rindió a la muerte durante el trayecto. En tanto, agentes policiales se movilizaron al lugar del accidente para indagar más detalles.