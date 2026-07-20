Muchacho se mata al derrapar en moto y estrellarse contra árbol en Pantasma

De forma inmediata murió esta madrugada el joven Marlon Antonio Lanzas Granado, de 23 años de edad, al caer de su moto y sufrir graves lesiones.

Marlon Antonio Lanzas Granado, de 23 año

La fatalidad ocurrió en la comunidad Penquilla, en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega Joven motociclista perdió la vida al impactar contra un árbol en Santa María de Pantasma, Jinotega

Lanzas Granado, viajaba solo en su moto a exceso de velocidad lo que hizo perder el control en una curva saliéndose de la vía y estrellándose contra el punto fijo.

