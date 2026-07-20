Mesero pierde la vida al estrellarse contra árbol en Carretera a Masaya

El joven Ernesto Antonio Cárdenas Pavón, de 23 años, murió de forma inmediata al impactar en su moto contra un árbol de Ním a las 3:30 de la madrugada de este lunes.

Ernesto Antonio Cárdenas Pavón, de 23 años

La tragedia ocurrió en el kilómetro 11 y medio de la carretera Managua-Masaya, cuando Cárdenas conducía de norte a sur en el carril izquierdo la moto color negro marca Génesis placa M 371 024.

Presuntamente, la fatalidad ocurrió cuando Ernesto realizó un giro involuntario debido a que se iba durmiendo, salió de la vía y se estrelló contra el árbol plantado en el boulevard.

A pesar de llevar puesto su casco de protección, el motociclista sufrió trauma craneal severo y trauma de tórax lo que le causó sangrado masivo por la boca y fosas nasales.

Ernesto Cárdenas laboraba como mesero en un restaurante en Managua, de donde acababa de salir de laborar y se dirigía a su casa ubicada del Colegio Salesiano media cuadra abajo en la ciudad de Masaya.

El cuerpo de Ernesto Antonio Cárdenas Pavón fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y luego ser entregado a su familia para las exequias.

