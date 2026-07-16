Dos adultos mayores lesionados al chocar auto contra poste en El Crucero

Dos adultos mayores resultaron lesionados luego que el auto en que viajaban impactó contra un poste del tendido eléctrico en el sector conocido como El Cardón, kilómetro 22 de la carretera sur, en el municipio El Crucero, la mañana de este jueves.

Automóvil se estrella contra poste dejando dos personas lesionadas en El Crucero

Cazadores de noticias informaron que el auto estilo sedán color blanco era conducido por Asael Varela, de 32 años, quien supuestamente se quedó dormido al volante, se salió de la vía e impactó contra el poste de concreto, afectando el tendido eléctrico.

Los lesionados fueron atendidos por personal del MINSA y de los Bomberos Unidos, quienes los llevaron al centro asistencial del Crucero para que recibieran atención médica.