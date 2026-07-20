Motociclista queda grave en La Conquista tras accidente en Santa Elena

El ciudadano Fredy Misael Chávez Chávez, de 32 años, resultó con heridas de gravedad tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de La Conquista, departamento de Carazo.

Accidente deja un motociclista gravemente lesionado en La Conquista

El percance vial ocurrió específicamente en la comunidad Santa Elena, de la escuela 200 metros al oeste.

De acuerdo con los informes preliminares, Chávez Chávez conducía una motocicleta en presunto estado de ebriedad por un camino rural que conduce a la comunidad Los Encuentros.

Testigos del hecho señalaron que el afectado viajaba junto a otra persona; sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y la condición del acompañante.

Al lugar se movilizó una unidad de ambulancia del Ministerio de Salud (MINSA), la cual estabilizó al conductor y lo trasladó inicialmente al centro de salud local.

Debido a la gravedad de sus lesiones —que incluyen una fractura expuesta en el brazo izquierdo, trauma craneoencefálico y múltiples escoriaciones—, fue remitido de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde permanece bajo pronóstico reservado.

