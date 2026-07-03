Joven de 25 años muere en accidente de moto en carretera a Masaya

En el hospital Manolo Morales Peralta falleció anoche el joven Jimmy Santiago Solórzano Contreras, de 25 años de edad, por las lesiones que sufrió al accidentarse en su moto.

Muchacho se mata al estrellarse contra punto fijo

Informes indican que Solórzano Contreras conducía la moto placa M 52 132, y al llegar al kilómetro 10 y medio de la carretera Managua-Masaya cuando perdió el control y se estrelló contra un punto fijo, sufriendo graves lesiones.

Jimmy Solórzano fue llevado por equipos de socorro al centro asistencial, muriendo en sala de emergencia al ser atendido por trauma craneal severo que sufrió.

Se conoce que Jimmy Santiago Solórzano Contreras, habitaba del antiguo Telcor en el barrio San Judas, una cuadra al norte y 25 varas abajo.