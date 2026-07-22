A golpes de calcetín regresa conductor tras incendiarse su auto en Los Vanegas

A golpe de calcetín tuvo que regresar a su casa una persona de identidad desconocida, luego de que el auto que conducía tomó fuego repentinamente frente a la entrada a la comarca Los Vanegas, en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles mientras el auto modelo sedán placas M 37-780 se desplazaba de Managua hacia Masaya, y aparentes fallas en el sistema eléctrico originaron llamas que acabaron dejándolo convertido en chatarra.

La rapidez con que tomó fuego el vehículo no permitió que alguien pudiera evitar su destrucción, por lo que muchos automovilistas y transeúntes se limitaron a grabar con sus celulares el voraz incendio que ocasionó cuantiosas pérdidas económicas.