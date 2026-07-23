Muere nica de 25 años y otro queda grave en choque en Costa Rica

Un pinolero de apellido Cruz, de 25 años, perdió la vida de forma inmediata cuando la moto en que viajaba impactó anoche con un carro en la localidad de Cervantes de Alvarado, en Cartago, Costa Rica.

Un nica muere y otro queda grave por choque entre moto y automóvil en Costa Rica

En el mismo percance vial resultó gravemente herido otro nicaragüense, de apellido Granados, de 17 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Max Peralta, donde recibió atención médica.

El cuerpo de Cruz fue llevado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, y luego ser entregado a familiares que se presenten a reclamarlo.

Testigos dijeron que la colisión fue tan violenta que el auto terminó volcado. Las autoridades costarricenses investigan las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.

