Incendio en Río Blanco deja daños de C$20 mil por alambre recalentado

Pérdidas económicas estimadas en 20 mil córdobas dejó un pequeño incendio ocurrido en una vivienda localizada en Río Blanco, Matagalpa, la noche del sábado.

Recalentamiento de alambre causa incendio y daños por C$20,000 en Río Blanco

El siniestro ocurrió en la casa propiedad de Rosario Luquez Rodríguez, de 39 años, quien se la alquilaba a Oslin Antonio Aguilar Mercado, de 19 años.

Al lugar se presentaron miembros de los bomberos quienes confirmaron que las llamas destruyeron un colchón, ropa de uso personal y cinco trajes de noche.

Según las investigaciones, el recalentamiento seguido de un cortocircuito de un cable eléctrico lanzó virutas incandescentes que cayeron sobre una cama, originando el incendio.

