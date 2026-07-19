En Estelí mujer queda grave tras ataque a pedradas de un sujeto

Una mujer identificada como Dania Lanuza Escorcia resultó con una herida de gravedad en el rostro luego de ser agredida con una piedra por un sujeto llamado Yunerlin Arauz Zeledón, en el barrio Oscar Gámez Dos de la ciudad de Estelí.

Hombre hiere a pedradas a mujer tras discusión en EstelíHombre hiere a pedradas a mujer tras discusión en Estelí

De acuerdo con testigos, la víctima y el agresor se encontraban juntos ingiriendo licor cuando inició una fuerte discusión entre ambos.

En medio del altercado, Arauz tomó una piedra y atacó a la mujer directamente en la cara, propinándole un fuerte golpe en la parte baja del pómulo izquierdo.

Producto del impacto, Lanuza quedó inconsciente sobre la vía pública y emanando abundante sangre, situación que fue aprovechada por el agresor para darse a la fuga.

Pobladores del sector auxiliaron de inmediato a la joven mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de socorro.

Minutos después, técnicos en urgencias de la Cruz Blanca le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

