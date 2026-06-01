Vehículo mata a peatón que se acostó ebrio sobre la carretera en La Cruz de Río Grande

El obrero agrícola Isaías Zamorán, de unos 30 años, falleció la madrugada de este lunes al ser arrollado por un vehículo en la trocha localizada entre La Palama y La Estrella, en el municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

En el accidente también resultó gravemente lesionado Ramón Espinoza, de 20 años, conductor del vehículo que tras pasarle encima a Isaías Zamorán, impactó contra un árbol y fue a parar a un guindo a un lado de la trocha.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió después de que el campesino Isaías Zamorán aparentemente se quedó dormido en estado de ebriedad sobre la vía, donde fue impactado por el vehículo de Espinoza.

El conductor del vehículo fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de San Pedro del Norte, donde fue estabilizado y luego trasladado al Hospital regional César Amador Molina, de Matagalpa

