Muere mujer atropellada por taxi en Tipitapa mientras caminaba ebria

En el hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx” se rindió ante la muerte la señora Margarita de los Ángeles Sánchez Dávila, de 47 años, tras haber sido atropellada por un taxi en el municipio de Tipitapa.

Taxi atropella y mata a mujer que caminaba ebria en Tipitapa

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió del cementerio La Majada cien metros al Sur, a las 10 y media de la noche, cuando Margarita caminaba sobre la vía en estado de ebriedad.

En esas circunstancias fue impactada por el automóvil marca Hyundai Accent color plateado placas M 03861 conducido por Javier Manuel Velásquez Rojas, de 69 años.

Tras caer sobre la carretera, Margarita Sánchez fue auxiliada y llevada inicialmente al hospital Yolanda Mayorga, de Tipitapa, y luego trasladada al hospital Alemán, donde falleció varias horas después.

El sepelio estuvo marcado por el dolor de sus seres queridos, quienes recordaron a Margarita como una mujer apreciada por quienes la conocían.