Muere peatón arrollado en la Panamericana Norte, Tipitapa

De forma inmediata murió esta mañana un ciudadano hasta el momento no identificado al ser atropellado por un vehículo desconocido en el kilómetro 38 de la carretera Panamericana Norte, comarca San Benito, municipio de Tipitapa, Managua.

Informes preliminares indican que el infortunado caminaba a orillas de la carretera cuando el automotor lo arrolló catapultándolo por varios metros.

Del impacto el desventurado sufrió fractura frontal expuesta y fractura del pie izquierdo que le provocaron la muerte inmediata.

El hombre vestía camisa a rayas de celestes con azul horizontales y blue jeans claro, calcetines negros, es de estatura media, piel moreno, pelo corto liso.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia legal que corresponde a estos casos, y en espera que algún familia llegue a identificarlo.

En tanto la policía continúa las investigaciones y busca pistas que lleven a la captura del conductor homicida.