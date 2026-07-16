Capturan a nica y dos salvadoreños por asaltos a buses en Tegucigalpa

Dos salvadoreños y una nicaragüense fueron detenidos este jueves por la Policía tras ser señalados por conductores y pasajeros como los responsables de una ola de asaltos en la ruta de buses Torocagua-Plaza, en Tegucigalpa, Honduras.

Arrestan a nica junto a dos salvadoreños señalados de asaltar buses en Honduras

La captura se efectuó luego de que trabajadores del sector transporte, enfrentaron a los sujetos a bordo de un bus y luego de retenerlos, los entregaron a las autoridades.

Los usuarios del transporte se quejan de que los asaltos ocurren a cualquier hora del día, llegando incluso a reportar agresiones físicas, como el caso de un ayudante que fue herido en la cabeza al intentar resistirse a uno de los atracos.

Durante el procedimiento policial, la nicaragüense detenida negó conocer a sus acompañantes y alegó desconocer los motivos de su detención, a pesar de que usuarios del transporte público la identificaron como parte del grupo delictivo.

Ante la contundencia de los testimonios, los tres sujetos fueron puestos a la orden de las autoridades para iniciar el proceso de investigación y determinar su grado de responsabilidad en los hechos delictivos que mantienen en zozobra a los habitantes de la capital hondureña.