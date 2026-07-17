Capturan en Ocotal a hombre que mató a golpes a otro en Nueva Segovia

La Policía Nacional informó la captura de Gerzan David Estrada Calix, de 31 años, responsable de la muerte homicida de Ángel Francisco Mendoza Soza, un hecho violento que causó gran consternación en Nueva Segovia.

El crimen ocurrió en el barrio Monseñor Madrigal, en la ciudad de Ocotal, y según el forense, la víctima falleció a causa de un trauma abdominal cerrado.

De acuerdo con las investigaciones, a las 2 con 50 minutos de la madrugada del domingo 12 de julio, Gerzan Estrada discutió en estado de ebriedad por rencillas personales con Ángel Mendoza, y luego lo agredió a puñetazos y puntapiés, causándole la muerte.

Aunque Estrada huyó tras cometer el crimen, su detención se logró el miércoles pasado en la noche en el barrio Juan Carlos Mendoza, de Ocotal, gracias a las diligencias desarrolladas por los peritos policiales para esclarecer el caso.

Las autoridades señalaron que el detenido será puesto a la orden de las instancias judiciales correspondientes para su debido proceso.

Mientras tanto, la Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir los delitos que afectan a la población.