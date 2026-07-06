Identifican peatón que murió arrollado por vehículo en el bypass de León

Como Gilberto José Sevilla Contreras fue identificado el hombre que falleció la madrugada del pasado miércoles al ser arrollado por un vehículo desconocido frente al restaurante Caña Brava ubicado en el By Pass de la ciudad de León.

Gilberto José Sevilla Contreras

Gilberto Sevilla fue reportado como desaparecido el sábado y con las características dadas por sus parientes, las autoridades sospecharon que se trataba del hombre que había muerto arrollado por el vehículo y cuyo cuerpo había sido trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua.

Ante esa situación, la familia viajó al instituto de medicina forense en Managua donde identificó y retiró el cuerpo para velarlo en la que fue su casa en la ciudad de León donde luego se le dio cristiana sepultura.

Mientras tanto, la policía continúa las investigaciones del accidente para tratar de dar con la identificación del conductor homicida.

