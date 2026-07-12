Muere motociclista atropellado por camioneta cerca del mercado Iván Montenegro

A causa del trauma craneal severo y el politraumatismo que sufrió falleció anoche en el hospital Carlos Marx el motociclista, Carlos Alberto Guadamuz Vargas, de 31 años, al ser atropellado por una camioneta en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro.

Fallece motociclista atropellado por camioneta en Managua. Imagen Referencial

Se conoció que Carlos Alberto se desplazaba a eso de las 11 de la noche de ayer sábado en su motocicleta placa M 382686, cuando fue atropellado en circunstancia que se desconoce por la camioneta placas M 441068, conducida por Miguel Ángel Obregón Rodríguez, de 38 años.

A causa de las graves lesiones Guadamuz Vargas, había sido trasladado al hospital Carlos Marx, donde falleció horas después a pesar del esfuerzo del personal medico por salvarle la vida.

El cuerpo de Carlos Alberto Guadamuz Vargas fue trasladado a la medicatura legal para determinar la causa directa del fallecimiento y en espera de ser reclamado por sus familiares para ser velado y le puedan dar cristiana sepultura.

Agentes de tránsito de la delegación policial del distrito siete realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en la fatalidad vial.