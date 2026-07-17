Trasladan grave a motociclista electrocutado en cable colgado en Masaya

En condición delicada fue trasladado el señor Alejandro Ernesto Flores, de 58 años, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica y golpes contundentes al enredarse en un cable de alta tensión y caer de su motocicleta.

El accidente sucedió la mañana de este viernes cerca de la Ermita de la comarca El Comején, en la ciudad de Masaya, por donde Alejandro Flores circulaba en su motocicleta con rumbo a su finca.

Testigos dijeron que el motorizado no se percató que un alambre eléctrico estaba colgado en medio de la vía y al pasar por el sitio, además de recibir la descarga eléctrica se enredó y cayó sobre el adoquinado.

A causa del fuerte impacto, Flores sufrió trauma craneal, trauma cerrado de tórax, fractura de la clavícula derecha y escoriaciones en los brazos y rodillas.

El lesionado fue llevado en estado crítico por una ambulancia de la Cruz Blanca al Hospital Comandante Hilario Sánchez, de la ciudad de Masaya, donde está siendo atendido por el personal de turno.