Llanto de bebita evita que familia muriera calcinada en cabaña de Barceló Montelimar

Una familia integrada por varios miembros estuvo a punto de morir calcinada al incendiarse la cabaña donde estaba alojada en el hotel Barceló Montelimar, en el municipio de San Rafael del Sur, a la 1:25 minutos de la madrugada de este martes.

Familia se salva de incendio en hotel Barceló Montelimar

El siniestro ocurrió en una cabaña compuesta por cuatro habitaciones, de las cuales dos estaban ocupadas por una madre, una bebé de pocos meses y dos hijas de 12 y 15 años.

Cazadores de noticias informaron que la madre se levantó para atender a la bebé que estaba llorando y al ver que una mesa de noche estaba en llamas, despertó a sus otras hijas y alertó a otros familiares que se encontraban en las otras habitaciones, logrando salir todos a salvo.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, los afectados indicaron que perdieron dos maletas que contenían aproximadamente 3 mil 200 dólares en efectivo, cuatro celulares, además de ropa y calzado.

Las llamas consumieron parcialmente dos habitaciones, provocando el colapso del techo de ambas.

Al lugar acudieron dos cisternas y siete miembros de los Bomberos Unidos de San Rafael del Sur, quienes lograron sofocar el incendio.

Esta mañana, expertos de AVEXIS (Averías, Explosiones, Incendios y Accidentes de Tránsito) de la Policía y los Bomberos investigan las causas del siniestro, que supuestamente fue causado por un cortocircuito debido a una sobrecarga de energía, al registrarse una rayería en la zona.

