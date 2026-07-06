Incendio en bodega de Walmart deja pérdidas por C$884 mil

Pérdidas económicas por un monto de 884 mil córdobas dejó la mañana de este lunes, el incendio de un contenedor cargado de diferentes artículos en una bodega de la empresa Walmart ubicada en el kilómetro 23 de la carretera nueva a León, en el municipio de Mateare.

Los informes indican que la rastra color blanco placa M 315-766 con capacidad de 21 toneladas había sido parqueada en el estacionamiento con cuatro estibas de productos de limpieza y abarrotes, cuando inició el siniestro, que afortunadamente no dejó personas afectadas.

Además de quemarse parcialmente el contenedor, las llamas destruyeron mercadería como encendedores, spray, repelentes, alcohol y papel higiénico, entre otros productos.

Se presume que las llamas se originaron al perforarse accidentalmente uno de los artículos en spray, sin embargo, serán las investigaciones de los bomberos y la Policía las que determinarán con exactitud las causas del siniestro.