Motociclista grave tras choque y vuelco en carretera a León

La tarde de este domingo, un motociclista resultó gravemente lesionado tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito con un microbús que terminó volcado en el kilómetro 8 de la carretera Nueva a León, frente a la arenera.

Motociclista grave tras aparatoso accidente

En el hecho se vieron involucrados un microbús Suzuki, placas Managua 110-682, y una motocicleta Yamaha, placas M 199-757.

Según la versión del conductor del microbús, don Lester Barrios, se desplazaba desde el kilómetro 9 de la carretera Nueva a León junto a su madre, su esposa, sus dos hijos y una sobrina, luego de salir de la iglesia.

Motociclista gravemente lesionado tras aparatoso accidente en Carretera Nueva a León #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/TbUrO1PWlU — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 5, 2026

Don Lester Barrios explicó que pretendía realizar un giro en «U» para incorporarse al carril contrario, pasar comprando un pollo y posteriormente regresar a su vivienda en Ciudad Sandino.

Barrios aseguró que antes de efectuar la maniobra verificó que no se aproximaban otros vehículos; sin embargo, afirmó que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y terminó impactando la parte trasera del microbús, provocando que este se volcara.

El conductor también manifestó que personas que auxiliaron a su familia le comentaron que el motociclista presuntamente venía realizando maniobras en zigzag y que momentos antes casi había provocado otro accidente.

Los ocupantes del microbús sufrieron golpes leves y fueron atendidos por socorristas en el lugar, mientras que el motociclista fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para investigar las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.