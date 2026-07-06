Fallo judicial reconoce legítima defensa de adolescente que mató a su padrastro en Nueva Segovia

La doctora Marbellí Blandón, titular del Juzgado de Juicio de Ocotal, Nueva Segovia, falló a favor del adolescente de 16 años, que mató a su padrastro Lester Genaro Rodríguez Méndez de 39 años, por actuar en legítima defensa.

La judicial dijo absuelto y en libertad quedará el adolescente al probarse que mató para defender a su mamá.

El libelo acusatorio indica que los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 12 de enero en la vivienda madre e hijo, ubicada en la comunidad Las Uvas, en el municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, donde Rodríguez llegó a discutir con su pareja y luego la agredió físicamente.

El hombre con una mano sujetó del cuello a su pareja, mientras en la otra tenía un machete, por lo que la mujer a cómo pudo empezó a gritar. Su hijo al escucharla entró al cuarto para intentar detener la agresión, y al ver peligro en que estaba su mamá, le disparó al sujeto 3 veces, causándole la muerte.

Durante el juicio, la judicial concluyó que tanto el menor como su mamá eran víctimas de violencia intrafamiliar y que el joven no provocó el enfrentamiento, por lo que ordenó su libertad inmediata al aplicar la figura de la legítima defensa.