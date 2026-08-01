Una embarazada resultó fracturada al ser atropellada en moto en Quilalí, Nueva Segovia

La embarazada Zenobia del Socorro Arcia, de 23 años, fue llevada al Hospital Héroes y Mártires de Las Segovias en Ocotal, por la fractura que sufrió en uno de sus pies, cuando la moto en que viajaba de acompañante fue impactada por un taxi conducido por Merjie Arcia.

El accidente ocurrido en la comunidad Los Jabalíes, carretera a Quilalí, también dejo lesionado al conductor de la moto Lester Sánchez, quien fue llevado al hospital Miguel Martel, en Quilalí.

Cazadores de noticias informaron que, luego de provocar el accidente el conductor del taxi Merjie Arcia huyó, pero fue capturado posteriormente por la policía.