Mueren nicaragüense y tico atropellados en Cartago, Costa Rica

Ayer se conoció la muerte del coterráneo Juan Zúñiga, de 55 años, y el tico William Ilama, al ser arrollados a las 7 de la noche del pasado lunes por una camioneta frente al cementerio en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, Costa Rica.

Juan Zúñiga y el tico William Ilama

El coterráneo se movilizaba en una silla de ruedas y era un conocido cuidador carros que trabajaba en el estacionamiento de un banco de Paraíso centro, en tanto el tico de apellido Ilama era quien le ayudaba a movilizarse.

Se conoce que el pinolero Juan Zúñiga, falleció cuando era atendido en el hospital Max Peralta, en Cartago mientras su amigo William Ilama, había muerto en el lugar de la tragedia.

Tras el brutal atropello que cobró las dos vidas, la policía costarricense le realizó la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta el que dio positivo.

Los cuerpos del nicaragüense y su amigo tico fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y luego esperar que sean reclamados por sus familiares.

