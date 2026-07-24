Rivense es trasferido a hospital capitalino tras grave accidente de moto

Con un trauma craneal severo más politraumatismo resultó Oscar Antonio Aguirre Baldelomar, de 40 años, al involucrarse el pasado martes en un violento encontronazo entre motocicletas en Potosí, departamento de Rivas.

Debido a la gravedad de las lesiones principalmente en la cabeza, Oscar Antonio fue ingresado al hospital Gaspar García Laviana, de donde fue transferido al centro asistencial Lenin Fonseca, en Managua, donde su pronóstico reservado.

En el hospital Lenin Fonseca, fallecieron por distintas complicaciones de salud la señora Eufemia Gregoria Hurtado Nicundano, de 77 años, originaria de San Miguelito, Rio San Juan.

También expiró Oscar Danilo Morales Aguirre, de 73 años, quien habitaba en San Antonio Sur, Managua.

