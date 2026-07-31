Motociclista fallece 24 horas después de colisión contra otra moto en Masaya
El motociclista David Eliseo Monterrosa López, de 32 años, falleció en cuidados intensivos del hospital Comandante Hilario Sánchez de la ciudad de Masaya, debido a las graves lesiones que sufrió en la colisión con otra cabra metálica.
El accidente de tránsito se registró ayer miércoles, a la altura del kilómetro 32 de la carretera Masaya-Tipitapa.
Las autoridades de la Policía Nacional investigan las circunstancias en qué ocurrió la colisión entre los dos motociclistas y la responsabilidad de los involucrados.