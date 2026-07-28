Mujer queda crítica tras ser macheteada por su ex en El Rama

Mireysa Amador Urbina, de 36 años, se encuentra en condición crítica en el Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea debido a los machetazos que le propinó su ex pareja Francisco Javier Reyes Castellón, de 35 años.

Señora es agredida salvajemente por su ex pareja en El Rama

El hecho ocurrió la tarde de ayer en casa de Mireysa en la comarca Río Kama, municipio de El Rama, de donde inicialmente fue llevada al hospital Carlos Roberto Huembes de puerto La Esperanza, en El Rama, Caribe Sur.

Se conoce que Amador Urbina recibió los machetazos en la cabeza que la tienen con pronósticos reservados.

La pareja tenía dos meses de haberse separados y Francisco Reyes, insistia en que continuaran la relación a los que ella se negaba debido a los maltratos a las que la sometía, lo que originó primero la discusión y luego la brutal agresión para luego huir.