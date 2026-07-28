Capturan en El Ayote al hombre que se llevó a niño de Mulukukú

En una casa ubicada en El Ayote, Caribe Sur, fue detenido la mañana de este martes el sujeto Pablo Roque Martínez, de 60 años, quien se había llevado con engaños al niño E.F.V., de 12 años.

Detienen a sujeto que se llevó a un niño de Mulukukú

El pasado sábado el sujeto llegó a una casa de la comunidad Santa Rita, en Mulukukú, Caribe Norte, y le pidió a la madre del niño se lo prestara para que lo acompañara a vender ropa y medicinas, y que a cambio le daría una ayuda.

En ese momento, la madre accedió, pero llegó la noche y el día siguiente, y el sujeto no regresó a la casa a devolver al niño por lo que la familia decidió denunciar el hecho ante las autoridades.

Tras hacer público el hecho en las redes sociales, muchas personas dieron pistas sobre el sujeto, otros pasaron videos donde aparecía con el niño y algunos dijeron que lo vieron subir en un bus con destino hacia Managua.

Sin embargo, tras rastreos realizados por las autoridades, con auxilio de videos de cámaras de seguridad de distintos establecimientos, finalmente localizaron al sujeto en una casa donde tenía al pequeño Elder.

Mientras que el sujeto Pablo Roque se encuentra tras las rejas, el niño ya fue devuelto a sus familiares, a quienes les quedó de escarmiento que no pueden prestar a un niño a cambio de promesas de ayuda económica.