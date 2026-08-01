Joven pierde la vida por choque entre motocicletas en Jinotega

Los accidentes de tránsito sumaron una nueva tragedia en el departamento de Jinotega, tras registrarse un choque entre motos que cobró la vida del joven Brandon Isaac Montenegro Rugama, de 18 años.

El fatídico hecho ocurrió anoche a la altura del kilómetro 167.5 de la carretera, en el sector conocido como la base militar, en la comarca Gota de Leche, al norte de la ciudad de Jinotega.

Según las versiones preliminares, el accidente se produjo cuando Juan Francisco Pravia Medina, de 33 años, quien también desplazaba en motocicleta, invadió el carril contrario e impactó contra el vehículo conducido por el jovencito Brandon Montenegro

A causa de la colisión y la pérdida de control de la moto, Brandon Montenegro falleció en el lugar.

En tanto, Pravia Medina resultó con múltiples golpes en el cuerpo, por lo que fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el Hospital Victoria Motta de Jinotega para recibir atención médica.

Agentes policiales continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.