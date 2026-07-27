Asesinan y decapitan a un hombre en La Esperanza, Wiwilí, Jinotega

El señor Santos Salvador Hernández Centeno, de 59 años, fue asesinado a balazos y decapitado la tarde de ayer domingo en su casa de habitación, ubicada en la comarca La Esperanza, en Wiwilí, departamento de Jinotega.

Desconocidos matan a balazos y decapitan a un hombre en Wiwilí, Jinotega

De acuerdo con la información brindada por un familiar de la víctima, Hernández Centeno se encontraba en el inmueble cuando dos desconocidos llegaron al lugar y, sin mediar palabra alguna, dispararon repetidamente en su contra, provocándole la muerte de manera instantánea.

Luego, uno de los sujetos desenvainó un machete y le cortó la cabeza, cuando la víctima estaba tirada en el piso.

De manera extraoficial se menciona como uno de los sospechosos del atroz crimen, a Mario Galindo, con quien la víctima presuntamente tenía una deuda de cien mil córdobas.

Efectivos de la Policía Nacional de Wiwilí se desplegaron en la zona para realizar el levantamiento de pruebas, acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables.

