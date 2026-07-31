Muere capitalino en Rubenia al chocar en moto contra objeto fijo

Jonatán Alberto Vega Aburto, de 31 años, perdió la vida a eso de las 3 de esta madrugada al impactar la motocicleta que conducía contra un objeto fijo del comedor El Parquecito las 24 horas, una cuadra al este, en el paso a desnivel Rubenia.

Capitalino pierde la vida mientras celebraba su cumpleaños y en el mismo lugar donde murió su primo

El cazador de noticias José Dávila, informó que Jonatán Alberto se desplazaba en la moto placa M332599, en dirección de Oeste a Este a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, cuando al llegar a la curva perdió el control ocurriendo la tragedia.

Al lugar llegaron técnicos de Cruz Blanca, los que confirmaron que Vega Aburto, ya no era de este mundo, quedando el casco protector a orillas del cuerpo y la motocicleta a 80 metros hasta donde se desplazo la motocicleta sobre el pavimento de la velocidad con la que circulaba.

Se conoció que Jonatán Alberto Vega Aburto, quien andaba celebraba su cumpleaños, era primo de Enyel Noel Avendaño, quien falleció junto a la joven Ana Isabel Narváez Moreno, de 21 años, en el mismo lugar el pasado el 17 de mayo, al impactar la motocicleta en la que se trasladaban contra una casa esquinera.

El cuerpo de Jonatán Vega fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia, para determinar la causa directa del fallecimiento. En tanto la policía de la delegación cinco realizan las investigaciones de la fatalidad vial.

