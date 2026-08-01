Señora muere y su hijo queda grave tras colisión entre motos en Las Canoas, Tipitapa

Al hospitalito Yolanda Mayorga, de Tipitapa, Managua, llegó fallecida anoche la señora Yamileth del Carmen Gutiérrez Salmerón de 44 años, debido las múltiples lesiones que sufrió en la colisión entre dos motos.

El encontronazo ocurrió en circunstancias desconocidas en la comarca Las Canoas, municipio de Tipitapa, kilómetro 38 de la carretera hacia Las Banderas.

A causa del impacto, la moto en que doña Yamileth viajaba de pasajera fue a estrellarse en la parte trasera de un vehículo y ella salió catapultada por los aires, yendo a pegar contra una pared a un lado de la vía.

En el accidente resultó gravemente lesionado el motociclista Oscar Antonio Cisneros Gutiérrez, de 24 años, quien llevaba de pasajera a su señora madre, Yamileth Gutiérrez.

Oscar Cisneros fue llevado al hospital Yolanda Mayorga y posteriormente trasladado al Manolo Morales con fractura en el maxilar, trauma de abdomen y otras lesiones de gravedad.

El otro motociclista involucrado en el accidente era conocido con el apodo de “Chispa”, fue atendido por paramédicos en el lugar y no ameritó su traslado a ningún centro asistencial.

Doña Yamileth Gutiérrez habitaba en el barrio Fidel Castro, en el empalme de San Benito, Tipitapa.