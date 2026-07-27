Joven leonesa fallece atropellada en Nueva York y su familia pide ayuda

Lo que comenzó como la búsqueda del sueño americano concluyó en una pesadilla para la familia de Iliana Tamara Cabrera López, una joven originaria del departamento de León que perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo en Nueva York, Estados Unidos.

Iliana Tamara Cabrera López

Iliana había emigrado hace tres años con muchas ilusiones en mente, pero lo que encontró fue algo que jamás imaginó.

Según relataron sus allegados, la tragedia ocurrió cuando la joven regresaba a su apartamento tras finalizar su jornada laboral; a tan solo dos cuadras de llegar a su destino, fue impactada por un automóvil, sufriendo lesiones mortales.

Su inesperada partida ha conmocionado a sus seres queridos, quienes ahora enfrentan el doloroso proceso de luto junto al complejo y costoso reto de repatriar sus restos a Nicaragua para brindarle cristiana sepultura en su tierra natal.

Ante esta difícil situación, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para recaudar los fondos necesarios para el traslado.

La familia agradece profundamente cualquier apoyo económico o la difusión de esta información.

