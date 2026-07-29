Joven de 21 años muere tras dispararse en Barrio México, Managua

En cuidados intensivos del hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte Abdel Miguel Vargas Sevilla, de 21 años, conocido como “El Pollo”, quien la tarde de ayer martes se realizó un disparo en la barbilla en el barrio México, Distrito Cinco de Managua.

Abdel Miguel Vargas Sevilla, de 21 años

Inicialmente, Vargas Sevilla fue llevado por los bomberos al hospital Manolo Morales, pero debido a los daños que sufrió en el cerebro, fue trasladado al Lenin Fonseca donde no soportó la intervención quirúrgica a la que estaba siendo sometido para tratar de salvarle la vida.

Al momento de dispararse, Abdel Vargas se encontraba supuestamente discutiendo con su pareja sentimental Ashley Nicole Navarrete Espinoza, en el cuarto que le alquilaba su mamá.

En el barrio México se rumora que Abdel Miguel Vargas, alias “El Pollo”, supuestamente andaba en malos pasos, lo que tomó por sorpresa a su señora madre, quien tampoco imaginaba que tuviera en su poder la pistola calibre 9 milímetros, que acabó con su vida.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para determinar si en realidad se trató de un suicidio, una muerte accidental o de otro tipo, así como la procedencia del arma que “El Pollo” tenía en su poder.

