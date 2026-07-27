Muere joven al chocar su moto contra camioneta en El Crucero

Manuel Katin Rivas, de 25 años, murió anoche minutos después de haber colisionado su moto contra una camioneta en el kilómetro 23 de la carretera Managua hacia El Crucero.

Ciudadano se mata al impactar contra camioneta en El Crucero

Informes preliminares indican que Manuel Catín, conducía la moto Génesis, placa M 3767, cuando presuntamente perdió el control de la moto en una curva e impactó frontalmente con la camioneta Toyota Cross, M 439 731 que conducía la ciudadana Alejandra Mercado Rodríguez .

La conductora resultó lesionada y fue trasladada al hospital Vélez Páiz, según testigos con ella viajaba un menor de edad quien resultó ileso.

Manuel Enrique Catín Rivas, habitaba en la comarca San Isidro de la Cruz Verde, en Managua y regresaba del centro recreativo Puertas del Cielo, en El Crucero donde estuvo con unos amigos.

