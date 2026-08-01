Realizan con éxito el primer trasplante de pene en Vietnam

La cirugía se realizó con un órgano de un donante con muerte cerebral.

El Hospital Universitario Viet Duc ha realizado con éxito el primer trasplante de pene en Vietnam a partir de un donante con muerte cerebral, recoge la prensa local.

El receptor, un hombre de 43 años, se había sometido a una amputación parcial de pene hace cuatro años. Si bien recuperó la función urinaria, la longitud del tejido restante limitaba su vida sexual, lo que afectaba su autoestima.

Antes del trasplante, el paciente fue evaluado por un equipo multidisciplinario que analizó su estado de salud, la compatibilidad inmunológica, la preparación psicológica y las consideraciones éticas.

La compleja cirugía implicó la reconstrucción de las vías urinarias y tejidos eréctiles, así como la reconexión de vasos sanguíneos y nervios mediante técnicas microquirúrgicas.

Tras la operación, el paciente evoluciona favorablemente, aunque los médicos indicaron que será necesario un seguimiento para evaluar la sensibilidad, la función eréctil y urinaria, así como posibles riesgos de rechazo.