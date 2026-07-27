Muere pasajero de moto en accidente causado por peatón en Managua

De forma inmediata falleció al mediodía de este lunes Francisco Javier González, de 45 años, en un accidente de tránsito ocurrido frente a la antigua Cervecería Victoria, en el kilómetro 2 de la carretera norte en Managua.

González viajaba como pasajero en la moto placa M 338-078 conducida por Timoteo Díaz Sánchez, de 32 años, cuando se les cruzó corriendo en la vía de forma imprudente el peatón José Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años.

Producto del impacto, tanto el peatón como los ocupantes de la moto salieron rodando sobre el pavimento, muriendo en el sitio Francisco González, a causa de un supuesto trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad.

Los ocupantes de la moto salieron rodando sobre el

Tanto el conductor de la moto, Timoteo Díaz, como el peatón José Antonio Miguel Gutiérrez, resultaron lesionados de consideración, por lo que fueron trasladados al Hospital Antonio Lenin Fonseca, para ser atendidos.

Mientras tanto el cuerpo del infortunado Francisco Javier González fue llevado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su deceso.

Al sitio de la desgracia vial se hizo presente un equipo de investigación a cargo del comisionado general Moncada para levantar el croquis del accidente, lo cual servirá para determinar responsabilidades.

Video del accidente