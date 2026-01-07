Un muerto y dos lesionados al impactar caponera contra poste de tendido eléctrico en carretera vieja a León

El ciudadano Orlando Rivas, falleció debido a las graves lesiones que sufrió luego que el conductor de la caponera en que viajaba como pasajero perdiera el control, se saliera de la vía y se estrellará contra un poste del tendido eléctrico.

La desgracia se registró este miércoles, a la altura del kilómetro 12 de la carretera vieja a León, Managua.

En el accidente ocurrido por aparentes fallas mecánicas en la caponera, también resultaron lesionados el conductor y otro pasajero, cuyas identidades no han sido reveladas. Ambos fueron trasladados por miembros de socorro a un centro hospitalario.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles y esclarecer las circunstancias del mismo.