Dos lesionados en violento choque de motos en Paso a Desnivel Julio Buitrago

Con posible fractura en el brazo derecho y politraumatismo resulto el joven Brandon Calderón, al impactar su motocicleta Scooter placa M 131 548, con la moto manejada por Juan Gutiérrez, de 21 años, en los semáforos del paso a desnivel Julio Buitrago, Kilómetro 4 de la carretera norte.

Dos motociclistas lesionados en choque en Julio Buitrago

El cazador de noticias José Dávila informó que Brandon Calderón, se trasladaba de Este a Oeste en la moto placa M 351 030, cuando presuntamente irrespetó la luz roja del semáforo originando el encontronazo con la motocicleta que manejaba Gutiérrez que se dirigía de sur a norte.

Debido al impacto entre las “Cabras mecánicas” Juan Gutiérrez, resulto con heridas en el brazo izquierdo, golpes y escoriaciones, siendo atendidos por técnicos de emergencia del Ministerio de Salud.

Tras recibir atención pre hospitalarias ambos lesionados fueron trasladados al hospital Alemán Nicaragüense.

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