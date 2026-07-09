Dos lesionados en violento choque de motos en Paso a Desnivel Julio Buitrago

Por Jonathan Morales
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Con posible fractura en el brazo derecho y politraumatismo resulto el joven Brandon Calderón, al impactar su motocicleta Scooter placa M 131 548, con la moto manejada por Juan Gutiérrez, de 21 años, en los semáforos del paso a desnivel Julio Buitrago, Kilómetro 4 de la carretera norte.

Dos motociclistas lesionados en choque en Julio Buitrago
Dos motociclistas lesionados en choque en Julio Buitrago

El cazador de noticias José Dávila informó que Brandon Calderón, se trasladaba de Este a Oeste en la moto placa M 351 030, cuando presuntamente irrespetó la luz roja del semáforo originando el encontronazo con la motocicleta que manejaba Gutiérrez que se dirigía de sur a norte.

Debido al impacto entre las “Cabras mecánicas” Juan Gutiérrez, resulto con heridas en el brazo izquierdo, golpes y escoriaciones, siendo atendidos por técnicos de emergencia del Ministerio de Salud.

Tras recibir atención pre hospitalarias ambos lesionados fueron trasladados al hospital Alemán Nicaragüense.
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