Ataque armado por presuntos problemas de drogas, deja un herido de bala en Sébaco, Matagalpa

Con tres heridas de bala resultó la mañana de ayer viernes Luis Enrique Sánchez Lacayo, de 29 años, alias “El 80”, al ser atacado por sujetos desconocidos que lo interceptaron en el barrio El Porvenir, en Sébaco, Matagalpa.

Hombre hospitalizado

gCazadores de noticias informaron que Sánchez Lacayo estaba en su finca y cuando se disponía a abordar su camioneta Toyota Hilux color blanco, fue agredido a tiros que lo impactaron en el pecho y la mano derecha.

Inicialmente, el herido fue llevado al centro de salud de Sébaco y posteriormente fue trasladado al Hospital Escuela César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa.

Presuntamente el ataque está relacionado con disputas de drogas, y se suma a otros hechos ocurridos en la zona y que han sido vinculados a la fragmentada banda delictiva del fallecido Omar Valle, alias “El Seco”.