Policía reporta 263 lesionados menos en 2026 por accidentes viales

La Policía Nacional, informó que entre el lunes 29 de junio y el domingo 5 de julio de 2026, se registraron mil 229 colisiones en Nicaragua, dejando un saldo de 43 personas lesionadas, principalmente en Managua, Matagalpa Masaya, León, Estelí y Granada.

Disminuyen en 263 las personas lesionadas en accidentes de tránsito

La comisionada Karen Obando, de la Co-Jefaruta de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que del primero de enero al 5 de julio de 2026, se registra una disminución de 263 personas lesionadas en comparación con el mismo período del año anterior, como resultado de las acciones preventivas y de control vial.

De acuerdo con el informe, las motocicletas continúan siendo los vehículos con mayor participación en los accidentes, seguidas por automóviles, camionetas, camiones y buses.

Entre las medidas ejecutadas, durante la semana se realizaron 18 mil 792 regulaciones de tránsito y retenes en los 153 municipios del país, donde se realizaron 11 mil 692 pruebas de alcoholemia.

Se requisaron 614 vehículos, fueron detenidos 64 conductores por manejar en estado de ebriedad, 407 ciudadanos por conducir sin licencia y se suspendieron 614 licencias de conducir, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial.

La Policía Nacional también informó que continúa desarrollando planes de prevención en centros escolares, destinos turísticos y carreteras priorizadas, además de capacitaciones a transportistas e inspecciones mecánicas a unidades de transporte público y privado.

Asimismo, la institución del pueblo, reiteró el llamado: a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al volante y utilizar los implementos de protección, especialmente en motocicletas.