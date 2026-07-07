Balean en Sébaco a acusado de asesinato en León

El sujeto Edwin David Martínez Flores, de 30 años, principal sospechoso de haber asesinado a Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años, en Santa Rosa del Peñón, León, el pasado 28 de junio, fue baleado en Sébaco, la tarde de ayer lunes.

Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años

Martínez Flores era buscado por la Policía desde marzo del 2025, luego de ser acusado por homicidio frustrado en perjuicio de Eliezer José Pichardo, a quien finalmente logró asesinar de dos balazos en el pecho y dos en la cabeza hace 9 días.

Cazadores de noticias informaron que Martínez Flores, alias “Plimo”, se movilizaba ayer lunes por una de las calles de Sébaco cuando fue interceptado por sujetos desconocidos quienes tras verificar que se trataba de su objetivo, le realizaron varios disparos.

Balean a sujeto que ultimó a hombre en Sébaco

Martínez Flores fue llevado herido a un centro de salud y después será resguardado en una celda policial para enfrentar la acusación por el asesinato de Eliezer Pichardo, a quien atacó mortalmente cuando regresaba a su casa tras haber estado en una gallera.

Ayer mismo en Sébaco, otro hombre no identificado también fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en otro punto de la ciudad, hecho que está siendo investigado por las autoridades policiales.

